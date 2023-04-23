警方搜查張天昊藏匿的小房間。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

落網畫面曝光 明德外役監受刑人張天昊脫逃2天落網

台南明德外役監受刑人張天昊利用外役監獄作業中脫逃，21日遭刑事局發布通緝，張男23日下午13時50分在台南市東山區的法雨禪寺落網；至於逃脫原因，據悉，張天昊在獄中跟其他受刑人打架、起衝突，而落網後，他坦白告訴警方是跟受刑人處不好才想逃。

張天昊涉犯有強盜罪，被判處8年10月，目前在台南明德外役監服刑，21日上午趁外役監獄作業噴灑農藥時脫逃，台南市警察局接獲通報明德外役監逃犯張天昊已逃亡，立即動員刑警大隊、新化、白河、新營分局共120名警力執行搜捕、沿外役監往山上區、大內區路線清查空室空寮、設立路檢點攔截圍捕及調閱連外道路監視器影像。

警方根據監視器等影像資料，最後查出張男藏匿在東山區的法雨禪寺，今天專案小組立即召集刑警大隊、白河、新營分局警力共30名，規畫攻堅部署行動，於下午13時50分一舉上山至該藏匿處攻堅，終於在廟中左側二樓一間小房間，將張嫌逮捕到案，全案依法調查後將解送台南地檢署歸案。

張天昊老家在東山區東原里一帶，對東山山區的地形環境熟悉，選擇在附近躲藏，加上法雨禪寺目前處於興建階段，鮮少人出入。今天警方鎖定張男位置後攻堅查緝，張天昊可能知道自己逃不掉，躲在牆角乖乖就擒，雙手未持武器。受警詢時，張天昊稱自己和裡面受刑人處得不好，才會逃跑。是否有接應等共犯，警方表示，仍待釐清。