竹北警分局19日12時許，接獲銀行行員通報，稱有疑似詐騙車手至銀行欲提領大筆現金，員警到場盤查時，男子稱要做海鮮網路購物直播，帶回偵查後拆穿假面具，就是詐騙集團的車手。

員警盤查時，男子聲稱到銀行提領143萬元，是與朋友合資用於海鮮購物直播，員警詢問行員相關匯款帳戶，行員表示該帳戶19日當天收到2筆款項共150萬元。

行員稱匯款事由為買車及投資，與該男子稱與朋友合資做直播不符，私下說男子可能為詐騙集團的提領車手。

員警接續詢問該男子一些海鮮買賣相關內容的過程中，男子說話吞吞吐吐，前後矛盾，直撥電話又刪訊息，員警覺得有異，便請其至派出所釐清。

警方後續清查該帳戶匯款明細，查得有位民眾被騙投資匯款於該帳戶，員警在所內當場將犯嫌逮捕。

警方初步了解，犯嫌疑似因透過朋友介紹賺錢方法，只要提供其帳戶並至銀行領錢即可獲利，全案移請新竹地檢署偵辦。

竹北警除強力查緝車手外，亦持續攔阻詐騙，保護民眾財產，11日10時許接獲銀行稱有民眾疑似遭詐騙，經到場了解，該民眾欲提領380萬元，稱要供弟弟投資股票使用。

警方詢問在旁弟弟，其表示不是自己要用，而是哥哥近期疑似遭到詐騙，先前投資說有獲利200萬，但仍不肯先領出來證明真假，堅持繼續投資，擔心哥哥執迷不悟，故請警方到場勸說並分析詐騙手法，阻止民眾險遭詐騙。

警方呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，詐騙手法層出不窮，民眾應先冷靜小心求證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙。