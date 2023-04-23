苗栗縣副縣長鄧桂菊代表出席。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

北台 8 縣市攜手共創的「北台區域發展推動委員會」今年邁入第20年，23日在新北市三峽客家文化園區登場，會議主軸為「攜手新世代．開創新未來」；副縣長鄧桂菊率縣府團隊出席，簽署合作議題宣言，聽取13 組通過初審青年學子的創意提案發表，期盼總人口超過千萬的8縣市治理平台，一起共榮共好。

「北台區域發展推動委員會」是由北台灣基北北桃、宜蘭、新竹縣市和苗栗等8縣市共同參與，包括新北市長候友宜、台北市長蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣副縣長鄧桂菊和新竹市副市長蔡麗清等首長出席。這是繼2015後，再次由新北市府主導會議，今年會議主軸定為「攜手新世代，開創新未來」，鼓勵青年發揮創意。

鄧桂菊指出，縣長鍾東錦上任後很關心青年的就業和居住議題，也針對公有地的解編要提出解方，積極推動社會住宅、包租代管工作；至於入選大會的13項提案中，其中一項主題是三灣鄉大坪分校面臨廢校危機，這個提案可以做為目前少子化、偏鄉學校面臨廢校問題的解方，縣府相關局處也針對此議題提供想法，包括幸福公車、大學區和特色小學等。另外，苗栗三義是國內唯一的木雕城，苗栗深耕傳統工藝的傳承和復興，期盼不同的思維和新的創意注入傳統工藝。

今年 8 縣市合作議題的7大亮點計畫：1、路邊停車費共同繳費平台。2、跨縣市合作推動整合停車賸餘車位即時資料。3、跨縣市幸福保衛站。4、北台８縣市遊程伴手禮配送服務。5、跨區通報支援。6、特色產業招商合作。7、北台跨流域汙染治理合作計畫。後續合作細節及執行方式將由 8 縣市持續共同討論推動。

今年除了 8 縣市合作主軸為「攜手新世代．開創新未來」，透過舉辦「青年創議市集－北台政策提案競賽」活動，邀請全台18 歲至 35 歲的青年一起「由下而上」，讓青年有機會為自己的未來及居住的城市發聲；本次徵件共收47案，經外聘委員評選後入圍共計13案入圍，預計今年9月角逐最終的金、銀、銅獎及優選，不僅能獲得最高 10 萬元獎金，提案政策構想也有機會供政府部門採用，真正實行公共政策的公民參與。

入圍初選團隊包括：「台式工藝美學復興團隊、神鵰俠侶、都市都是人、我感覺不太隊、╰梅鹿×勇×青黏╯、ＤＡＰ、晚餐要吃什麼、SOULUTION 靈魂解方、藝路同行、社創行動實驗吧、北臺超人、Double Pump 女子籃球誌、Vego」，提案主題有心理輔導、長照及兒少福利、社會住宅、閒置場域整合活化、地方創生、跨域防救災、寵物協尋、女力運動計畫、蔬食及傳統工藝推廣等。

入選的第10案「三灣revives！復甦三灣鄉的風采，解決倒校危機。」因每個縣市都有瀕臨併校、廢校等問題，如本案可以提供解決對應政策轉型成功，將會成為全國的示範教育。此案由臺北大學公共行政暨政學系的學生提案，探討三灣鄉大坪分校因人口老化及外流的影響，面臨廢校危機，希望結合各種資源和政府機構的協助，連結北市、苗縣、新竹縣北台各縣市資源，以跨域合作策略，活化場域及消彌大坪國廢校危機、增加就業機會，吸引人口回流及建立創新典範。