日本政府將透過石油、天然氣和金屬礦產資源管理局(JOGMEC)來提供這些補貼資金，以協助減輕業者在開採與冶煉鋰、錳、鎳、鈷、石墨與稀土金屬時所需的龐大成本。

然而這項補貼措施也是要確保鋰與稀土等原料能夠供應無虞，這些是製造EV電池與馬達所需的重要原料。日本目前多仰賴中國等特定國家進口。

根據國際能源署（IEA）發布的最新數據指出，用於電池正極材料的鋰和鈷冶煉，有6到7成必須仰賴中國，至於負極材料石墨的冶煉也有7成要靠中國。稀土的冶煉更是幾乎全部由中國包辦。

然而2010年由於受到釣魚台爭議影響，中國一度停止對日本進口稀土。由於供應出現中斷，曾令日本業界陷入混亂，並進而推升價格飆高。因此這也促使日本當局之後致力擺脫對中國倚賴，希望能夠自行從事稀土與礦物的開採與冶煉。

七國集團（G7）本月16日在氣候、能源和環境部長會議上，也曾針對稀土等重要物資達成共識，將聯手打造一個穩定供應鏈，來降低供應風險。

近年來礦物重要性正在日益升高。麥肯錫公司發布一項調查表示，用於純電動車與插電式混合動力車（PHV）的鋰離子電池需求，2030年在全球將會攀升到4700吉瓦特，是2022年的約7倍。

日本政府也把2030年的國內電池產能目標提高到每年150吉瓦時，是目前的約7倍，不過關鍵在於所需原料能有足夠供應。

此外美國為確保電池原料的採購穩定，該國政府根據2021年通過的《基礎設施投資和就業法》，投入16億美元用於支援這些礦物從開採到冶煉的過程。

歐盟也計劃針對稀土等重要資源提出到2030年將區域內採購率提高至10％的目標。