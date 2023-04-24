櫃買中心表示，此次會中通過「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」等4項規章修正案，主要修正內容係為配合主管機關「公司治理3.0－永續發展藍圖」推動獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，及「上市櫃公司永續發展行動方案」推動上櫃公司董事會性別多元化等規定，將陳報主管機關核定後公告施行。