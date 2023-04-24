要行駛國道的民眾請快改道。國道1號南向367公里高雄路段發生2貨櫃車與1輛大貨車追撞事故，占用中間車道進行拖吊處理中，回堵約4公里。國道警察呼籲民眾提早改道。至於肇事原因，仍待國道警察調查。

除國1南向外，國道1號北向高雄端至鼎金系統車多，請民眾提前避開壅塞路段，並在行車時注意車前狀況，減速慢行。

#國1 #大車 #車禍 #回堵 #高雄端