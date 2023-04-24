劉仁照投入民進黨桃園市立委第5選區黨內初選，積極走訪基層與選民搏感情。(劉仁照提供／呂筱蟬桃園傳真)

2024立委選戰桃園市第五選區（平鎮、龍潭）向來是民進黨艱困選區，今年選戰有平鎮區市議員楊家俍及劉仁照投入黨內初選，24日晚間將展開初選電話民調，結果預計25日上午出爐。2人捉對廝殺爭取出線，也都認為初選不應破壞黨內和諧，並以「兄弟登山各自努力」形容，希望支持者在接到民調電話時能踴躍表態。

桃園市第五選區現任立委為國民黨籍呂玉玲，這一選區向來是綠營的艱困選區，2020年前立委蔣絜安接受徵召披掛上陣，衝出民進黨在該區最高得票率44.44％，高於黨內認定的艱困選區42.5％的標準，也讓黨內人士對2024選戰搶攻這一立委席次增添許多信心。

楊家俍表示，這次的初選程序希望是兄弟爬山各自努力，2人各自展現風度、展現專業，贏得支持者的信任。他也說，在初選的過程中相當平和，展現民進黨的傳統，就算是競爭對手也要展現風度，自己雖然是平鎮區議員，但在龍潭經營已經4、5年，在龍潭、中壢過往都有在做選民服務，包含社團、義警、義消及社區據點大小活動都積極參與，加上近期密集站路口與市場拜票拉抬曝光度，在龍潭各角落花了很多時間，相信自己可以獲得民眾支持，對於民調出線相當有自信。

劉仁照則認為，平鎮、龍潭選區藍大於綠，過去30多年都是由國民黨勝選，完全沒有民進黨籍立委，這一場選戰非常艱困不好打，但是他在參與初選投入龍潭區與選民接觸的過程中，看見選民期待想要有改變，希望有專業會計師背景的他來擔任立委，而他與楊家俍彼此間都有默契，就因為選戰艱困，除了各自努力讓選民選出最好人選外，民調結果出爐不管誰勝出，之後就會團結一致，全力為民進黨打下這一席立委席次。