新北市長侯友宜（中）24日出席「2023基北北桃公共運輸合作發展論壇」，與新北市副市長朱惕之（右起）、桃園市副市長邱俊賓、台北市副市長林奕華、基隆市副市長邱佩琳一同為活動啟動。侯友宜會後受訪表示，國家要永續發展，最重要是國家一定要安全、人民安心、社會安定，「沒有安全就沒有一切」，和平、安定才可以永續繁榮走下去，守護中華民國是他的工作與責任，他願全力以赴。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜上周拜訪新加坡，是否見到總理李顯龍外界關注，侯今天仍未明確回應媒體提問僅表示，一切尊重新加坡安排，過程中「我心存感恩」，謝謝新加坡幫他所做的一切。

至於內政部長林右昌酸侯上周發生槍擊案時沒有馬上從新加坡返國，侯友宜表示，治安問題要從源頭斷絕，犯罪預防遠比犯罪偵查重要。

侯友宜說，治安絕對不可能一日達成，必須要上下同心齊力從根刨除，好好壓制所有犯罪，更重要把預防這個部分做得更透徹，犯罪問題需要大家一起努力。