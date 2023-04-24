訪新加坡有無見過李顯龍？侯友宜曝「心存感恩」回應了 11:332023/04/24 中時 葉德正 、侯友宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，感謝新加坡幫他做的一切。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜（中）24日出席「2023基北北桃公共運輸合作發展論壇」，與新北市副市長朱惕之（右起）、桃園市副市長邱俊賓、台北市副市長林奕華、基隆市副市長邱佩琳一同為活動啟動。侯友宜會後受訪表示，國家要永續發展，最重要是國家一定要安全、人民安心、社會安定，「沒有安全就沒有一切」，和平、安定才可以永續繁榮走下去，守護中華民國是他的工作與責任，他願全力以赴。（黃世麒攝） 新北市長侯友宜上周拜訪新加坡，是否見到總理李顯龍外界關注，侯今天仍未明確回應媒體提問僅表示，一切尊重新加坡安排，過程中「我心存感恩」，謝謝新加坡幫他所做的一切。 至於內政部長林右昌酸侯上周發生槍擊案時沒有馬上從新加坡返國，侯友宜表示，治安問題要從源頭斷絕，犯罪預防遠比犯罪偵查重要。 侯友宜說，治安絕對不可能一日達成，必須要上下同心齊力從根刨除，好好壓制所有犯罪，更重要把預防這個部分做得更透徹，犯罪問題需要大家一起努力。 #侯友宜 #新加坡 #李顯龍 #林右昌 #治安 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。