去年3月14日，空軍一架編號2017的幻象2000單座戰機於台東外海失事，中校飛官黃重凱跳傘獲救，監察院對此通過糾正國防部空軍司令部。空軍今表示，敬表尊重，未來會加強人員訓練，並強化飛安管制作為。

監察委員賴鼎銘、葉宜津、林文程調查後發現，此案因各級管制單位未能密切合作，導致飛機逾留空時限而彈跳棄機。

監委說明，幻象機當時於恆春外海執行任務，11時5分許宣告發動機系故障，請求引導小航線優先返場，需於20分鐘內落地。

監委指出，志航基地地面管制進場人員未考量該機為故障機，以其未達交接點遲不接管，即使接管仍命其按一般程序進場，導致該機因逾20分鐘時限，於11時25分許棄機彈跳落海。而地面管制進場人員除未主動詢問其時限，事後甚至辯稱不知故障機有落地時限，顯有違失。

空軍司令部今回應，對於監察院所糾正違失事項敬表尊重，而對於監察院提出各項缺失，均秉持坦然面對立場，已於事發後主動檢討，並針對緊急情況應處及不合時宜法規實施修訂。

空軍司令部強調，未來除加強人員教育訓練，也會持續強化飛安管制作為，以提升及確保飛航安全。