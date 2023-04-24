疑似竹聯幫弘仁會與華山幫角頭近來為了分贓不均，接連犯下3起槍擊案，且槍手均未成年，震驚社會。教育家、清大榮譽講座教授李家同在臉書撰文指出，他認為這次的青少年槍擊事件，與我國的「教育文化」有關，必須坦白地承認我們的教育體系沒有注意到弱勢孩童。所以這次槍擊事件是與教育有關，他也希望我國有真正的十二年國教，十二年國教不僅能夠提高我國的競爭力，也可以使黑道招募新血時比較困難。

李家同近日在臉書以「十七歲少年槍擊案與教育部的關係」為題發文表示，值得注意的是，黑道頭子從來不會出來犯案，犯案的全是小咖。這次槍手嫌犯只有17歲，應該注意他如何會誤入歧途。

他說，他一再地在各種文章上說，一個孩子成為社會邊緣人物，多半是他的家庭貧困、失功能而且缺乏溫暖。他的功課一定不好，以至於在學校上課時完全雞同鴨講。這種孩子在國中畢業以後一定輟學，但不可能找到好的工作。因為希望能有較好的收入，就會被黑道吸引。

他表示，如果在少年的求學過程中，老師注意到了班上有這麼一位高危險學童，給他特別的照顧和鼓勵，使他的功課完全跟得上，也關心他的生活，這個孩子雖然在失去功能的家庭生活，但是功課趕得上，他一定會對自己的前途有信心。輟學的孩子都是對自己完全失去信心的人，孩子的家庭顯然無法使他上進，但是老師是可以幫助他的。

他指出，我國號稱有十二年國教，其實高中這一階段並不是強迫的，所以有些高危險群的孩子在讀完國中以後就沒有老師在旁幫助他們。因此他強烈建議教育部應該實行真正的十二年國教，每一位學生都必須進入高中或高職就讀。高中畢業以後，找工作比較容易，而且孩子在思想方面也應該會比較清楚，黑道要吸引高中生會比較困難。