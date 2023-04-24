升息循環有望步入末升段，債市經歷2022年史詩級下跌後，今年有望風華「債」現。國泰投信24日指出，去年全球經濟面臨惡性通膨，加上聯準會惡鷹式升息，全球債市面臨龐大賣壓，去年彭博全球綜合債券指數最重曾創下21.9％深度跌幅，創逾30年來最大跌幅，重跌環境下也為投資等級債市帶來極佳投資契機。

國泰投信即將募集一檔「國泰三年到期全球投資等級債券基金」，聚焦三年以內短債、持有到期等策略，讓投資人進場鎖定當前較高的收益率外，也可期待未來資本利得空間。國泰三年到期全球投資等級債券基金經理人吳艷琴指出，該基金投資標的採取全球多元分散策略，透過廣泛持有各主要區域及產業之債券，降低投資組合之風險、獲得較高的單位風險報酬（夏普值），且聚焦短年期債券，對抗景氣震盪、抗震力較強。

吳艷琴表示，回顧歷史經驗，「美國升息循環末段往往是債市投資契機」，1998年以來，聯準會三次降息期間，「以聯準會最後一次升息時點進場，並持有3年推算，三次降息期間債市都有一到三成不等的漲幅」，如1999年8月至2002年8月間，彭博全球綜合債券指數漲幅34.1％、2006年7月到2009年7月間漲幅達21.1％、2018年12月到2021年12月底則有11.1％整幅。

此外，美國2年期至10年期公債殖利率自去年7月起開始倒掛，目前仍維持倒掛態勢；吳艷琴指出，殖利率倒掛環境下，短年期債息收益率高於長年期債息收益率，同時兼具較低的波動風險，「短年期債券單位風險報酬明顯優於中長年期債券。」以回測數據觀察，2006年10月殖利率倒掛利差最大值進場並持有3年，1至5年期債券年化報酬率7.7％、波動度6.2％，單位風險報酬1.2；5至10年期債券年化報酬率6.4％、波動度8.2％，單位風險報酬0.8；10年期以上債券年化報酬率則為5.1％、波動度10.7％，單位風險報酬則為0.5，顯示在「殖利率倒掛的環境下，短年期債具低波高息的優勢，可以兼顧收益與風險。」