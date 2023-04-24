大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，台灣雖小但地貌豐富，有山、海、溫泉等多種自然景觀，原本觀光勝地的房價就不低，經由政府逐步鬆綁防疫措施並以各項補助刺激觀光，國人風行國旅再推升房價，許多投資人看好產業發展優先布局，近幾年也陸續有企業經營者與國際集團合作在台開設飯店。

比較各縣市旅館平均房價，價格親民的縣市不多，平均一晚3千元以下者有基隆市、新竹市、台中市、苗栗縣、嘉義市及金門縣，每晚要價最高為南投縣，平均15,151元，是唯一房價破萬的縣市，郎美囡指出，南投縣有許多天然景觀景色宜人，包含仁愛鄉的清境、魚池鄉的日月潭，都有高價位的觀光旅館，國旅興盛讓房價居高不墜，知名旅館飯店儘管價格高昂，假日仍然一房難求。

在平均房價漲幅表現上，則是嘉義縣的房價漲幅最高，去年平均房價5,988元，年增34.1％，住商不動產嘉義故宮南院加盟店吳宗翰店東分析，嘉義縣除了有熱門景點阿里山，這幾年觀光產業受到高鐵及故宮南院的帶動，國內觀光人潮大增，許多飯店設點於嘉義縣，地方政府力推光觀，蒜頭糖廠去年開通觀光小火車聯通高鐵站，未來還可行駛進故宮南院，觀光元素豐富，有利於當地住宿業及餐飲業成長。

觀光旅館去年房租收入年增51.0％，收入共計197億元，餐飲收入雖然成長幅度23.5％不如房租亮眼，但收入金額高達208億元超過房租收入，郎美囡指出，疫情期間重創住宿及餐飲業，透過政府各項補助方案及疫情趨緩，不僅國人風行國內旅遊，台灣美食享譽國際，國境開放後國際旅客瞬間成長，觀光型商圈重振旗鼓，店家逐一回歸，有助於降低商圈店面空置率。