國防部證實台灣正與美方磋商，在台建立軍備「區域緊急庫存」，學者憂心此舉將升高兩岸緊張情勢。民進黨立委趙天麟24日指出，此舉能增加台灣面臨武力威脅時的保障，呼籲外界別把美國善意或強化台灣防衛能力，負面解讀為台灣將成火藥庫，完全倒果為因。

趙天麟上午在立法院受訪表示，這都是善意表示，台灣面對中國文攻武嚇，但海島型國家無法像大陸型國家，透過陸運方式對台灣提供支援，如果東亞武器庫存能以台灣為主，便增加台灣在武力威脅時的諸多保障，而台灣今年度也提高武器彈藥庫存預算，當自身防衛能力增加又有東亞武器庫存保障，就能在中共武力進逼時產生威嚇。

趙天麟呼籲，不要把美方善意或是強化台灣防衛能力解讀為，台灣會變成有如彈藥庫一般的危險之地，只要台灣國防軍事武力提升，或接收來自美國及其他相近理念國家的幫助，「只要越增加我們就可以越避戰，中國對台灣的兵推就不會成功」，所以他認為這是美國對台灣的善意表示，別負面解讀。

媒體追問，將軍火放台灣是否為綠營共識，趙天麟說，事實上，美國是台灣最重要的軍售國家之一，包括現在構改或購買的F-16V戰機，以及各項防衛武器與飛彈，都是向美國購買，「這跟彈藥放在台灣，有什麼不同？」

趙天麟認為，若將軍火存放台灣一事，刻意扭曲為台灣變成彈藥庫，那便是配合北京基調，完全倒果為因，非恰當形容。他說，當前中共不斷對台灣增加威脅，台灣當然要增加武力防備，舉凡國內陸海空軍和飛彈系統，乃至於到相關武器彈藥庫存，都是政府增加自我防衛能力的保證，這是台灣不分朝野該有的立場，與政黨無關。