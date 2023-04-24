林嫌在河床邊將松木鋸斷。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

警政署保安警察第7總隊第5大隊24日指出，4日清明節連假期間，接獲民眾向林務局「山老鼠雷達站」通報，指稱在台中市和平區東卯溪溪床，有人盜取木頭，當時追查找到林姓嫌犯，並起出3967公斤重的松木，全案依違反森林法、竊盜等罪嫌，將林嫌移送台中地方檢察署偵辦。

保安警察第7總隊第5大隊表示，警方依據「山老鼠雷達站」通報情資追查，當天下午查獲林嫌跟其載運贓木車輛，林嫌利用連假期間在東卯溪溪床，用鏈鋸將松木鋸切，再將2段樹幹以挖土機吊運至貨車車斗，並運至回收場變賣，牟取不法利益。

警方當時立即與東勢林區管理處、台中市政府警察局和平分局等單位連假不打烊，共組警力進行查緝，循線查緝被竊取台灣針葉2級木松木，共有3967公斤重，最後也將林嫌逮捕歸案。

警方呼籲，保護珍貴資源，人人有責，為有效打擊盜伐，檢警林緊密合作，並結合在地部落力量，形成綿密監控網絡，籲請民眾共同打擊不法，若有發現盜伐、濫墾等非法情事，請利用林務局盜伐通報平台「山老鼠雷達站」，或撥打保林免費「救山林專線」0800-000-930通報，勇於檢舉不法。