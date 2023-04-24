副總統賴清德昨批評國民黨的兩岸政策是「精神分裂」，藍營立委反批，賴清德從務實台獨工作到和平保台，精神分裂的是民進黨上下。民進黨立委趙天麟24日說，當前民進黨立場清晰，認為台灣是主權獨立的國家，沒有宣布台獨必要，將全力捍衛中華民國台灣，不容許其他國家說三道四、欺凌壓迫。

趙天麟指出，民進黨對於國家看法一致，認為台灣是主權獨立的國家，沒有宣布台獨必要，「我們捍衛中華民國、捍衛台灣及台澎金馬2300萬人，全力保障自己的生活制度，有權利決定自己的未來，我們就是一個有尊嚴的國家」，不容許中國大陸在內的其他國家說三道四，進行欺凌和壓迫，這也是蔡英文總統和賴清德的立場。

趙天麟說，他也要反過來詢問國民黨，是否認同2300萬人能決定台灣未來？是否認同中華民國台灣就是神聖不可侵犯的國家？上述問題都值得辯論，當前民進黨立場清晰，要捍衛中華民國台灣，無論藍營未來的總統候選人是誰都必須接招。

民進黨立委許智傑說，務實台獨工作者的意涵是，台灣已經是個主權獨立國家，不必再宣布獨立，台灣和中國大陸可以是血緣相近的兄弟之邦，但各自是個國家，彼此間和平共處，國民黨也應該參考賴清德講法，一起對外呼籲，才能讓中共認為台灣是個團結國家。

媒體追問，民進黨現在是否不再打抗中保台牌，全面改成和平保台？趙天麟認為兩者並不衝突，之所以要抗中，是為了抵抗中國大陸侵略，主因是中國大陸要欺凌台灣，如果中國大陸放棄武統企圖，不以外交軍事及經濟的手段壓迫台灣，便無抗中必要。