溫韾母親節快到了，新竹縣今年以「新力媽媽」、「給力媽媽」及「魔力媽媽」選出19位模範母親，縣長楊文科24日首先造訪新豐和湖口兩鄉模範母親，致贈「慈愛為懷」木匾及禮物，預祝母親節快樂！

楊文科表示，鍾秋華身兼多職、用愛和方法教育子女，詹菊妹扶養孩子過程有家扶基金會協助，教育孩子要回饋社會，現在已成為家扶捐助人，是善的循環典範，姜秋嬉則是新竹縣首度表揚的寄養家庭媽媽。

湖口鄉69歲姜秋嬉，從1996年擔任新竹家扶寄養家庭的魔力媽媽迄今，27年來照顧62位寄養孩子，用愛心提供特殊境遇孩子溫馨、安心的避風港。

寄養兒童後來出養、回原生家庭，好幾個已出社會，有任職專櫃、軍、警和公職，常常會聯絡姜秋嬉，關心近況。

姜秋嬉說，「多子多孫多福氣！」她也擔任學校的志工，分擔助導護和圖書館的工作，獲得模範母親的肯定，她感到開心。

新豐鄉76歲鍾秋華，早年營裁縫店，擔任過紡織廠的社監兼裁縫老師，也當過藥廠的行政人員，除了協助丈夫事業，也兼負照顧公婆、孩子的重任，曾經一度兼職4份工作，和另一半共同打拚，目前經營精品服飾店。

鍾秋華用愛和鼓勵的方式教育子女，孩子不用補習就考上高中第一志願，兩子任公職，女兒在民企人事部門。

湖口鄉78歲詹菊妹，早年照顧因車禍臥床的夫婿，有3個子女是靠家扶中心協助長大，她告誡孩子長大後一定要回饋社會。

兒孫長大後，詹菊妹接任湖口鄉中勢村第10鄰鄰長一職，熱心服務里鄰和公益，獲選模範母親實至名歸。

新豐鄉長徐煒傑、湖口鄉長吳淑君和多位民代也一同到場，送上祝福和禮物，場面溫馨。

新竹縣模範母親楊文科