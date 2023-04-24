中國駐歐盟使團團長傅聰近日接受澎湃新聞採訪，談及了歐盟謀求「戰略自主」，烏克蘭問題上中歐的溝通以及中方立場等多個話題。針對中俄關係「無上限」的提法，他表示歐方應正確理解。中國一貫堅持在和平共處五項原則的基礎上同各國發展友好合作關係，也始終認為，各國友誼與合作是無止盡的，不應該人為設限，強調中俄合作是「無上限」的，中歐同樣如此。

傅聰也說，中歐關係是多面向的，不是單一議題的；中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁。

傅聰表示，中國既不是烏克蘭危機的製造者、不是危機的當事方，也是這場危機的受害者，在烏克蘭危機上指責中方完全站不住腳。他說「要對利用中俄關係挑撥中歐關係的圖謀保持警惕。」一些國家、一些人士反覆編造炒作所謂中國「事先知情」、中俄合作「無上限」、中國提供武器等虛假資訊，目的就是造謠抹黑中國、挑撥中國與其他國家關係，實現其不可告人的目的。