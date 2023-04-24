高雄男子酒後騎共享機車遭員警盤查。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄31歲洪姓男子日前深夜與友人聚會喝酒，清晨騎乘共享機車返家，途中因未戴安全帽遭員警盤查，期間員警發現洪男身上散發酒味，於是實施酒測，酒測值達0.79，全案依公共危險罪送辦。據了解，洪男覺得安全帽太髒，又認為住處不遠早上不會遇到警察，沒想到警察就在身邊，後續還要面臨酒駕13萬5000元罰鍰，以車錢38元換算，至少可騎逾3550次。

4月21日清晨5時25分許，洪男騎乘共享機車行經前金區市中一路、五福三路口停等紅燈時，因未戴安全帽遭新興分局自強所巡邏員警盤查，當時員警詢問洪男「怎麼不戴安全帽？」，洪男面露難色表示「覺得安全帽共用不衛生」，隨後員警聞到洪男身上散發酒味，於是對洪男實施酒測。

洪男酒測值達0.79超標，據了解，洪男當天凌晨在鹽埕區酒吧與友人聚會喝調酒，散會後因貪圖方便，又認為清晨車少不會遇到警察，才騎共享機車返回三民區住家，不料才騎約5分鐘就被員警抓包，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

而洪男不僅要面臨法律制裁、未戴安全帽500元罰鍰外，因租賃車酒駕需再加重二分之一，騎租賃車酒駕最高可以處13萬5000元罰鍰，依洪男騎回家一趟約38元換算，則可騎約3552次，洪男酒駕被抓，也感到相當後悔。

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