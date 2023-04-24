5組大型的花卉裝置藝術。（參山處提供／李京昇苗栗傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，將舉辦2023南庄花卉節，預計29日正式開展，今年以「走慢時光」為主題，在南庄遊客中心周邊舉辦，展期至5月28日為期1個月。

今年花卉節將南庄各知名景點相互串聯，以繪本般的景觀打造特色裝置藝術，規畫5組大型的花卉裝置藝術、4大主題周末DIY體驗活動，並種植2萬株繡球花、蜀葵花、薰衣草、四季海棠、牽牛花等，帶領旅人進入南庄最具有在地特色的巷弄，透過「慢遊」，打造南庄永續觀光品牌。

參山處長曹忠猷表示，南庄鄉在2016通過國際慢城認證，是一座擁有獨特人文風貌的小鎮；南庄花卉節舉辦至今已邁入第五屆，持續結合在地的自然、人文及歷史紋理，邀請大家一起放慢腳步，細細品味南庄美景、美食與融合客家、原民、閩南文化傳承的在地風情。

曹忠猷說，今年花卉節透過遴選機制也和「幸福綠光」、「南江休閒農業區旅遊中心」及「桂花園鄉村會館」等業者合作，打造花卉庭園亮點，擴大在地參與帶動商機。

參山處指出，今年超吸睛的五組花卉裝置藝術，包括以6吋繡球花系以及各色草花，打造出7米高的立體花毯裝置「時光寶藏」，如同樹屋的外型收藏了南庄的動人時光，花卉節期間每日8點至16點其中每個整點，都會有動態喔熊打開樹屋和大家打招呼。

另外，其他4座特色花卉裝置則錯落在南庄各景點，包含「光陰沙漏」分別位於東村宿舍和南庄遊客中心，旅人走累了歡迎坐在沙漏下，感受與南庄共度的時光；「時間之網」設置於桂花巷路段和十三間老街，捕捉南庄寧靜自在的片刻；「須臾空氣」的編織懸掛在康濟吊橋上，融合中港溪的山水美景，是旅人拍照打卡不可錯過的景點；「慢城音律」設於中正路、中山路口，邀請旅人敲出專屬的個人律動音符。

花卉節期間4個周末，主辦單位將在南庄遊客中心、東村宿舍、南江休閒農業區旅遊中心、南庄老郵局舉辦周末活動，邀請在地商家和品牌加入共推出四種主題活動，包括「漫走步南-散步導覽＆手作DIY」、「手編花卉髮夾DIY」、「擂雙花茶包體驗」和「永生花相框DIY」。相關報名活動已於參山處FB陸續公告，請民眾密切留意「趣遊參山」粉絲專頁。