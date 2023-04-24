【全程影音】撿便宜心態？遭游淑慧嗆「半年內選3種」 李彥秀：別變成親痛仇快

國民黨台北市議員李彥秀、游淑慧登記參選第四選區（內湖、南港）立委初選，游先前痛批，李先回鍋參選議員，若只是為求買保險不太好。李彥秀回應，藍營必須找出最強候選人對上高，而議員就是最強人選。游淑慧則批評，先選議員就是為保底、怯戰。李彥秀喊話，雙方都想擴大服務都是好事，過程中不要演變為親痛仇快。

面對游淑慧質疑「買保險」，李彥秀接受網路節目專訪回覆，國民黨必須找出最強候選人對上高嘉瑜，最強的就是議員，也因此議員轉戰立委很正常，她和游都希望擴大經營、穩住這席，至於誰是高嘉瑜最害怕的對手，則讓港湖居民做選擇。

而游淑慧喊出世代交替，李彥秀說，國民黨這幾年來都有在努力，包含團隊有無年輕人、選戰策略有無調整，心態、團隊佈建等日常都要做，世代交替是團隊對外的展現，且她和游淑慧世代也沒有差太多。

至於選完議長選立委，李彥秀解釋，選議長也只是過程，和現任議長戴錫欽也友好，若選上正副議長「那就是不同選擇」。

游淑慧喊話，李不要拿「團結」當護身符，李面臨的問題是，半年內選議員、議長和立委，必須要和基層說明當初為何還要選議員，先前中央、地方都期盼李直攻2024，地方讓新人挑戰世代傳承，李以不是最強人選而拒絕，如今6個月後又改口稱自己是最強人選，對於個人的誠信問題不願意回答，並不是太負責任。

游淑慧指出，她選議員是連任，當時沒有考慮競選立委，但台北市黨部主委黃呂錦茹去年就一直叫她準備，李12月選議長時仍然拒絕參選，游1月宣布參選後，李當時也沒有表態，直到4月才宣布，就是因為看到基進黨台北黨部主委吳欣岱表態，認為綠營分裂有機可乘，那麼去年先選議員就是怯戰，只好先選議員保底。

游淑慧也大酸，李已經輸過高，問選民誰才是高最怕的人，這個問題不是很奇怪？港湖非常藍，議員席次為藍營過半，且5位國民黨議員候選人拿下11萬票，4位民進黨議員候選人才拿5萬票，港湖歷來立委除高嘉瑜外全是國民黨籍，李會輸就是因為沒拿到民心和中間選民，只靠基本盤，這次藍營不能再輸，輸了非常丟臉。

游淑慧強調，李如果是看到吳欣岱參選、民進黨分裂，想出來撿便宜，吳欣岱如果不選，又將會丟掉這席。不管綠營有無分裂都要拿回這席，狹路相逢勇者勝，李強調團結，那麼去年支持新人，今年支持她，也是團結，讓黨內有新陳代謝，而非圍繞李彥秀來團結。

李彥秀回覆，2人都想承擔港湖這席，有心想爭取擴大服務，在同一基準點上都是好事，各自努力、表現出最好的一面，選戰過程中不要變成親痛仇快。