民進黨推出黨主席賴清德爭取2024總統大位，國民黨人選則尚未確定。國民黨台北市議員徐巧芯表示，雖然目前國民黨潛在人選的民調目前都沒領先賴清德，但對此並不擔心，只要不放棄，就可以催出民意，選舉沒有打不贏的戰，只有不會打仗的人。

徐巧芯接受專訪指出，對於民調並不擔心，雖然國民黨潛在人選的民調目前都沒領先賴清德，但就像是國民黨內初選一樣，雖然糾結但一路打到最後，只要不放棄、方向是對的，在最後關頭，民意是可以被催出來。選舉沒有打不贏的戰，只有不會打仗的人。

徐巧芯強調，不能因為民調數字不好看，就覺得要退下、小心和保守一點，甚至要對綠營示好，退卻反而會讓國民黨支持者的氣勢更加渙散，是萬萬不可的。

她分析。國民黨和民進黨支持者有差別，國民黨支持者是要藍營先贏才會支持，民進黨支持者則是就算綠營不贏，愈輸愈要支持，也因此悲情牌在民進黨內有用，但在國民黨內沒有用。