警方先勘查地形見時機成熟，於當天深夜突擊攻堅，將屋內犯嫌包圍逮捕。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方溯源追查林姓男子擁槍自重販毒，藏身高雄「月世界」偏僻山區1處鐵皮屋內，員警去年底獲報前往攻堅追捕，號稱純度最高、市價比黃金還貴的「雙獅地球牌」海洛因磚及槍械等贓證物，檢方除聲押林嫌獲准，近日也依毒品等罪嫌起訴。

警方指出，55歲林嫌因販毒為規避警方查緝，藏身在高雄俗稱「惡地」景觀的「月世界」1處山區鐵皮屋內，因該地為山谷地形且相當偏僻，警方先勘景見時機成熟，於深夜突擊攻堅，將屋內犯嫌包圍逮捕。

偵八隊表示，市價昂貴的「雙獅地球牌」毒磚，就是海洛因磚重達375公克，所查獲的毒磚包裹防水油紙，封面印有「雙獅地球牌」及「一帆風順」字樣，價值逾百萬，外傳因有人窺其暴利，也有假貨流竄。

林姓主嫌及同夥見警圍捕，躲進屋內廁所藏匿，仍遭逮捕到案，計5名犯嫌，現場起獲一級毒品雙獅牌海洛因磚1塊、散裝海洛因、二級毒品安非他命，合計近600公克、改造手槍1把、子彈15顆、行動電話4支、現金新臺幣33萬餘元等贓證物。