台南市政府輔導宥盛科技公司成立蘭都觀光工廠，發揚台南蘭花生技產品，今年2項產品獲得「2023年比利時Monde Selection世界品質獎」。市府經發局長林榮川說，蘭都觀光工廠首次參賽就獲獎，值得表揚，未來經發局會持續協助轄內觀光工廠業者行銷推廣，增加來客數與營業額。

在南市府輔導下，宥盛科技公司2010年轉型蘭花生技產品研發，2014年通過評鑑成立蘭都觀光工廠，讓大眾認識蘭花及工廠如何萃取蘭花精華製造各種衍生商品，並可DIY親自體驗製作過程。

蘭都觀光工廠今年參加比利時Monde Selection世界品質獎，其中「蘭萃多效修護牙膏」榮獲今年特級金獎，「蘭漾多醣極潤菁華液」則獲金獎。宥盛科技公司董事長楊富涵表示，第一時間得知獲獎後感到非常欣慰，也為能在國際舞台上分享和推動台灣蘭花文化而感到驕傲，謝謝評審委員的肯定認可。

林榮川說，台南有23家觀光工廠，數量為全台之冠，為協助觀光工廠永續經營，經發局盤點產業轉型需求，持續協助觀光工廠內部進行軟硬體升級及服務品質加值，並進行國內外整體行銷推廣。