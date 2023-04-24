日本自民黨在眾參院5個選區的補選中取得4場勝利後，首相岸田文雄在官邸對媒體表示，選舉結果表明得到選民一定程度的信任，「將根據國民的呼聲強力推進政治」。在被問及此次選舉對於解散眾院和舉行大選的影響時，岸田答道：「就是要逐一推進重要政策並做出成績。現在沒有考慮解散眾院和舉行大選」。

據共同社報導，岸田表示：「選舉結果是對我們的鞭策和激勵，要求我們切實完成執政黨提出的重要政策課題。」岸田計畫推進物價上漲對策及兒童和育兒政策等重要政策，還將在國會加速審議《入管難民法》修正案等法案，確保政權穩定運營。

岸田將全力籌備5月的七大工業國集團首腦會議（G7廣島峰會）。在6月制定出經濟財政運營指針「骨太方針」前，將提出兒童預算翻番的大致框架。

日本眾參院5個選區的補選23日實施投計票，被視為岸田政府的「期中考」。而眾院千葉5區、山口2區和4區、參院大分選區均為自民黨新人候選人首次當選。在眾院和歌山1區，日本維新會新人當選，擊敗了自民黨候選人。

山口2區的前眾議員岸信夫（前防衛相）因健康問題辭職。被批評世襲的岸信夫長子、自民黨新人、前眾議員秘書信千世（31歲，公明黨推薦）基本得到執政黨支持者的擁護，戰勝了曾在民主黨政府擔任法相的在野黨系無黨派候選人。

在因前首相安倍晉三去世而實施補選的山口4區，「世界和平統一家庭聯合會」（原「統一教會」）的問題也成為爭論點，強調安倍後繼者身分的自民黨下關市前市議員吉田真次（38歲，公明黨推薦）成功當選。

共同社指出，在此次選舉中，自民黨雖較原有議席數增加1席，但在多個選區陷入苦戰。5場補選都形成朝野政黨對決的局面。爭論點包括物價上漲和少子化對策、伴隨防衛力強化的增稅方針等。各政黨面向下屆眾院選舉，或將調整戰略。

在眾院和歌山1區戰勝自民黨的日本維新會則面臨「全國政黨化」的課題。繼「統一地方選舉」前半段之後，維新會勢頭持續擴大。日本維新會透過此次統一地方選舉，實現了「地方議員600人以上」的目標。

另一方面，立憲民主黨遭遇沉痛打擊，包括開展「在野黨共鬥」的參院大分選區在內，推舉的候選人均未當選。此次一無所獲的立民黨將加緊重整旗鼓。

立民黨幹事長岡田克也否認黨首泉健太應對補選零議席負責。但原本屬於在野黨系的參院大分選區的失利令該黨大受打擊。黨內可能會出現對高層問責的聲音。