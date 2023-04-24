機車連環撞成一團 女童淒厲喊叫：救命！

今天網路流傳一段車禍影片，影片中是1對母女騎機車，疑似媽媽剎車不及發生碰撞倒地，後座女童疑似受到驚嚇，不停喊叫「救命！」，引起網友關注。經查事發時間是清明、兒童節連假，台3苗栗縣三灣鄉公所前路口，苗栗縣消防局24日指出，該對母女僅有輕傷，並無大礙。

影片中，33歲曾姓媽媽載著9歲的周姓女童，行經事發路段時，跟在1輛白色轎車後方，路口燈號轉紅燈時，轎車停了下來，左邊1輛黃牌機車疑似沒有注意車距，直接撞上往旁邊倒下，後方的曾女則也反應不及，跟著撞上倒地的黃牌機車騎士，母女兩人也因此斜倒。

兩輛機車撞成一團，倒地的男騎士僅受輕傷，自行爬起來，轎車女駕駛則趕緊下車查看，而周姓女童因為倒地後受到驚嚇，連聲呼喊救命，讓人心疼不已，所幸車輛車速都不快，整起事故沒有嚴重傷亡，詳細肇事原因則待警方釐清。

而該影片今天不斷在各大社群網路流傳，網友紛紛留言「聽到影片中小孩的哭聲 ，真的好心疼..」、「有人知道，小孩還好嗎？」也有人指責機車騎士都沒有再看燈號，只有跟著往前衝，才會釀成車禍事故。

苗栗縣消防局表示，這起車禍救護發生在4月4日下午4點多，現場母女僅手腳輕微擦挫傷，其中9歲女童右手指有輕微外傷，經初步包紮後，將受傷母女送往頭份為恭醫院診療。