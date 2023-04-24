農地地主打造腳丫形狀水潭，潭中有日、月造型小島，十分有趣。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮國道6號、眉溪堤防附近一座荒蕪農田，最近出現腳ㄚ形狀水潭，大潭中有日、月造型小島，另一邊小潭則有愛心造型小島，象徵日月潭、台灣之心，當地文史工作者潘樵發現後，特地拿空拍機拍下有趣的水潭景緻並上網分享，網友誇說：「園主好有創意！」

潘樵表示，以前他喜歡騎著野狼機車到處亂逛，常從有路騎到沒路，才甘願回頭，展開自己對故鄉的瞭解，甚至開始展開文史紀錄工作，隨著年紀漸長，現在改騎自行車，除了運動，用另一種方式展開家鄉的探索之旅，日前他騎自行車沿著眉溪堤防漫遊，發現福興溫泉附近農地出現有趣水潭。

「從圍籬外往內看，隱約看到農地上的水潭中有日、月造型的小島。」潘樵說，為了一窺全貌，他特地回家帶著空拍機從空中鳥瞰，發現農地裡的腳丫形狀水潭，大潭中有日、月造型小島，彷彿象徵日月潭；另一邊小潭則有愛心造型小島，應代表埔里位處台灣地理中心的「台灣之心」。