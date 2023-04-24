副總統賴清德23日表示「國民黨的國家認同，就像是『精神分裂』一樣」，引發批評。國民黨智庫副執行長凌濤今發文表示，賴清德的兩岸論述一變再變，從「務實台獨工作者」、「抗中保台」，到「和平保台」、「延續蔡總統路線」，還要大陸「尊重台商」，如今卻反過來批評國民黨，究竟誰的國家認同才是精神分裂？

凌濤表示，「現在的賴清德」正被「過去的賴清德」打臉，2017年賴擔任行政院長時，在立院答詢稱自己為「台獨政治工作者」、「不管哪個職務都不會變」；2019年還稱「統獨絕不是假議題，是台灣生死大事」，並表示「台灣需要一部新憲法」、「現在的憲法是為中國制定」。

凌濤說，賴清德作為一個執政黨的總統參選人，邏輯中存在著三個荒謬，第一，若台灣不存在統獨問題，過去為何主張台獨？他認為，無論朝野政黨，都必須有捍衛中華民國的決心，而賴過去不斷標榜自己為台獨工作者，現在卻想切割過去的自己，恰恰證明賴清德及民進黨長期用台獨的口號來撕裂族群、騙選票。

凌濤表示，第二，賴清德不認同《中華民國憲法》，何必參選總統？賴清德2019年為了奪權不惜討好獨派，聲稱「現在的憲法是為中國制定」，顯然並不認同中華民國憲法。那現在又何必想參選中華民國總統？如此荒謬、矛盾，賴清德的國家論述如同人格分裂。

最後，凌濤指出，賴清德過去聲稱「制憲時機已到」，難道要破壞民主現狀？還是又再次髮夾彎？他強調，憲法是台灣民主的基石，也奠定目前國際、兩岸的穩定。賴清德一方面說要捍衛自由民主，另一方面卻推動台獨制憲，心口不一，這只會破壞民主現狀，給台灣帶來危險。

凌濤痛批，上述三問將揭穿賴清德的假面具，他奉勸，賴清德要參選總統，有時間批評在野黨，卻連自己的論述都一變再變、自相矛盾，如何說服民眾他能捍衛台灣的民主現狀、捍衛中華民國？賴清德真的不要再騙了。