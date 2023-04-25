家長應該隨時注意孩童的一舉一動！中國陝西省渭南市有一名媽媽，把4歲孩子放在車後座，卻忘記關車門就開始倒車，結果孩子從車上下來，沒想到她沒察覺，就這樣朝人輾過去，直到聽到哭聲才發現釀大禍。

根據《星視頻》報導，這名媽媽把孩子放在車後座，沒有關車門就走到駕駛座，接著便開始倒車，丈夫則在一旁看，也沒察覺異常。這時後座的孩子下車，被倒車的力量壓倒，再被前輪輾過，因為疼痛爆哭，夫妻倆這才驚覺出大事，丈夫大喊：「娃！娃」，妻子則是慌張表示：「哎呀我不知道」，2人趕緊將孩子送醫。

4歲童遭車輾過。（圖／翻攝自星視頻）

影片在網路引發討論，網友紛紛留言砲轟，「不坐兒童安全座椅也不仔細關好車門，還能說什麼呢？」、「有孩子為什麼不能注意一點」、「沒有安全座椅、沒有隨手關門、車門未關緊、顯示不看、後視鏡不看，但凡做到一樣，這場悲劇都不會發生」、「倒霉的孩子遇到這樣的父母」、「粗心差點要了孩子的命，太嚇人了」、「明明可以避免的意外就這樣發生了」。

對此，河南消防也提醒，兒童安全事故時常發生，無論帶孩子在家或出門，兒童安全勿大意，牢記4字口訣「鎖護防止」，守護兒童安全。

鎖：危險物品要鎖好

孩子誤服的東西五花八門，家長要放在孩子拿不到的地方，危險的東西要鎖好

護：馬路殺手要警惕

主要有2種情況，包括兒童突然出現在車道上，或兒童從車前或車後突然竄出，家長告訴孩子一定要遵守交通規則，進行交通安全教育

防：高處墜落最要防

家裡裝護欄要注意護欄的密度，窗邊不要放小凳、床等可以爬高的物品

止：燙傷物件要看牢

燒傷燙傷是孩子意外傷害很常見的

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