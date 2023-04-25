樂天桃園棒球場因在中華職棒開幕戰時狀況百出，不僅嚴重積水、燈柱照明也出問題，遭到球迷批評。前桃園市長、行政院副院長鄭文燦25日指出，桃園國際棒球場是前桃園縣長朱立倫時代所興建，的確有很多缺失，他任內也進行許多維修，8年來球場使用得非常好，也喊話張善政市府團隊要懂建設，不要只會抹黑。

樂天桃猿2日在桃園青埔主場開幕戰，竟發生嚴重積水，好不容易人工救急開打，左外野燈柱卻在5局突然熄滅影響賽事，桃園不分黨派議員都感嘆讓桃園掉漆，藍營更斥鄭文燦執政8年斥資3.1億，卻聚焦修繕在LED看板等，本末倒置，強調球員安全才是最重要，應師法台中洲際棒球改善排水，要求體育局全力協助。

對此，鄭文燦上午出席「2023總統盃黑客松徵件啟動記者會」前受訪時說，桃園國際棒球場是朱立倫時代興建，的確有很多缺失，因此他上任後針對外野看台、電梯、廁所、照明、電子看板進行維修，藉此讓桃園棒球場成為最受歡迎的球場。

鄭文燦說，球場其中一項問題就是排水功能不佳，原先市府要將整個球場全部挖掉做排水層，但球團認為工程太浩大、整修後便堪用，因此沒有同意市府提案，而經過多次整修，8年來球場使用得非常好；他喊話，希望張善政市長團隊要懂得建設，不要只會抹黑。