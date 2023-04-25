「淨零綠生活」為臺灣2050淨零轉型12項關鍵戰略之一，包括食衣住行育樂購等各面向的行為及消費模式改變，進而促使產業供給端進行改變，共同降低國家溫室氣體排放。為鼓勵企業、民間團體、社區等三方共同投入淨零綠生活，攜手於多面向推動淨零綠生活運動，環保署首次舉辦「Let's Go Green淨零綠生活競賽」，經過一連串入選、初審、現勘、複審、決審的嚴謹審查程序，最終結果遴選出24組家獲獎隊伍，包括金牌獎3隊、銀牌獎6隊、銅牌獎7隊及入圍獎8隊。

環保署指出，今年獲金牌獎隊伍計3隊，為「中國鋼鐵股份有限公司」、「臺東縣自然與人文學會」及「臺北市士林區幸福名山社區發展協會」，分別為企業組、民間團體組、社區組中表現最為傑出並獲得評選委員一致肯定，足以作為三方團體之表率。其中，中國鋼鐵股份有限公司最早於101年即訂定發布「中鋼公司綠色生活推動辦法」，積極於企業經營中推動綠生活措施。臺東縣自然與人文學會以綠島為基地，成功扮演連結當地商家與公部門及NGO溝通串聯平台，致力於發展綠島綠色旅遊。臺北市士林區幸福名山社區發展協會成功結合在地文化與淨零綠生活打造低碳社區，共同為社區減碳貢獻心力。

環保署指出，「2050淨零排放」是全世界的目標，臺灣身為世界地球村的一員不能置身其外，國家發展委員會已在去年3月30日公布臺灣淨零路徑與12項關鍵戰略，淨零綠生活是其中一項，要達到淨零目標除了公部門與私部門的協力合作，全民投入淨零綠生活而造成的行為改變亦為重要關鍵。很感謝今年獲獎單位皆致力於投入推動淨零綠生活作為，環保署鼓勵各界持續檢視經營或生活各個面向之舊有行為模式並響應持續減碳，期望能有更多企業或民間團體來參與未來舉辦的淨零綠生活競賽，讓淨零綠生活運動持續發酵並推廣至各個族群，共同為國內減碳目標共盡心力。