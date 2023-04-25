民進黨立委初選桃園市第5選區電話民調結果出爐，楊家俍以對比式民調41.7358％驚險贏過劉仁照的40.0058％。他說，透過這次的初選，可以讓自己更快進入大選狀態，等同於大選前哨戰，過程中也感受到平鎮、龍潭民眾想要換人、換黨做做看，他也要感謝對手劉仁照，讓整個初選過程順利、平和落幕。

楊家俍表示，在這次的民進黨初選過程中，認為對平鎮、龍潭和未來大選都是加分，過去8年來鄭文燦讓桃園進步很多，5選區更需要中央建設，選民也期待立委換人才會有新的氣象，而此選區過去雖然藍大於綠，他認為最大挑戰是如何用個人特質和過去政績來翻轉藍營選票，更要感謝支持者團結打拚。

劉仁照則說，他尊重也接受初選民調結果，他也將團結支持楊家俍，但他也說，從互比式民調的結果，都贏藍營對手現任立委呂玉玲，重要在明年立委大選，要贏得勝選團結最重要，他也會協助楊家俍爭取最後勝選。