我國邊境解封超過半年，旅客仍無法參與旅遊團赴大陸，旅行業者不斷陳情，希望政府解禁，並重啟旅遊小兩會對話，但未獲政府正面回應。交通部長王國材今受訪時指出，兩岸旅遊需要兩邊討論、釋出善意，不是台灣一邊的問題。

王國材表示，兩岸旅遊恢復，交通部樂觀其成，但2019年大陸禁止自由行旅客過來台灣，2020年則禁止旅遊團進來，這些都還沒有恢復。

王國材說，兩岸觀光旅遊需要兩邊討論、釋出善意，不是台灣一邊的問題，隨著世界逐步開放，兩岸交流交通部都樂見，也請大陸那邊禁自由行、禁團客部分，能有善意的回應。