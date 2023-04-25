旅行業籲開放兩岸旅遊 交長：非台灣一邊問題 12:482023/04/25 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長王國材（左）指出，兩岸旅遊需要兩邊討論、釋出善意，不是台灣一邊的問題。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國邊境解封超過半年，旅客仍無法參與旅遊團赴大陸，旅行業者不斷陳情，希望政府解禁，並重啟旅遊小兩會對話，但未獲政府正面回應。交通部長王國材今受訪時指出，兩岸旅遊需要兩邊討論、釋出善意，不是台灣一邊的問題。 王國材表示，兩岸旅遊恢復，交通部樂觀其成，但2019年大陸禁止自由行旅客過來台灣，2020年則禁止旅遊團進來，這些都還沒有恢復。 王國材說，兩岸觀光旅遊需要兩邊討論、釋出善意，不是台灣一邊的問題，隨著世界逐步開放，兩岸交流交通部都樂見，也請大陸那邊禁自由行、禁團客部分，能有善意的回應。 #兩岸 #旅遊 #一邊 #問題 #王國材 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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