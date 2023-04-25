投資詐騙手法層出不窮，近日傳出有民眾接獲顯示證交所投資人服務專線（02-2792-8188）未接來電。證交所強調，投資人服務專線絕對不會主動致電民眾，此為不肖份子冒用證交所名義，意圖進行詐騙，提醒民眾務必停看聽，注意風險，審慎判斷投資訊息真偽及來電機構真實性，以維護自身投資權益及保障財產安全。

詐騙集團利用通訊軟體、社群平台、簡訊、電話等方式、手法不斷推陳出新。證交所在金管會指導下，證交所為宣導反詐騙觀念，除設置「證券投資反詐騙專區」網頁外，並不時於宅在家學習網、投資人知識網等相關網站及臉書發布防詐騙注意事項圖文，並拍攝宣傳影片於電視台投放，另也在全台實體證券金融講座上，向民眾說明防詐騙注意事項。

證交所指出，民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證，致電警政署165反詐騙諮詢專線或證券期貨反詐騙諮詢專線02-2737-3434，向司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。

目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，除建置「受理民眾檢舉與陳情」專區，另與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。

而券商公會、投信投顧公會網站已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」，投資人可至上述網站查詢相關資訊，以確保投資安全。

此外，證交所提醒「防詐騙三不三要」，包括一、「不聽」來源不明資訊；二、「不加」陌生投資群組；三、「不用」保證獲利APP、投資平台；三要「要警覺」對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股投資訊息提高警覺；「要查證」向合法期貨商、合法投信投顧業者、合法證券商或165反詐騙專線查證；三、要報警向治安單位或檢調單位檢舉，或是撥打165反詐騙專線。