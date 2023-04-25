八德消防分隊近期一口氣增加4名特考班新血，分別為林榮富（圖左至右）、黃政揚、曾詠暄及郭柏威。（八德消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市近年來人口增加快速，八德區又因為有許多重大建設、重劃區吸引不少人口移入，消防工作也日益變得繁重。八德消防分隊近期增加4名新血，工程師、健身教練紛紛轉職投入特考班，選擇加入消防員的行列。

29歲的郭柏威大學畢業後選擇當消防替代役，退伍後則外派到大陸蘇州擔任工程師。他表示，工程師的工作每天都坐在辦公室看資料，沒有任何目標與成就感，很快就對工作失去熱情，偶然間突然想起在當消防替代役時，工作過程充滿成就感，毅然決然踏上消防這條路。

31歲黃政揚過去是在化學品製造公司擔任環安工程師，因公司需求而接觸到消防專業，進而接受防火管理人與保安監督人訓練，想起小時侯家裡隔壁失火，消防員英勇救災的模樣非常帥氣厲害，便開始半工半讀考上消防隊。

「父親被救護車載走的那一幕深深烙印在腦海！」28歲的林榮富表示，自己一直對消防員心懷感激，所以投身消防替代役，進而對消防有更深的認識，希望未來能夠幫助更多人，為自己和家人也帶來更多的自豪感。

26歲的曾詠暄在小學時曾騎著腳踏車卻出了嚴重的車禍，當下頭骨碎裂失去意識，醒來後家人告訴他，多虧救護人員的幫忙，讓他到醫院時才有機會獲救，自此後便對救護人員抱有感激之情。他說，自己在出社會後曾當過一段時間的健身教練，在得知救護人員也是消防員後，便決定報考消防加入行列。

桃園市消防局第一大隊八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，八德區人口直線攀升，各種災害發生的機率也相對增加，消防隊需要不斷培訓注入新血維持消防戰力，也要保持對工作熱情和動力，這次一口氣增加4名新新血，相信新血很快也能成為消防隊的即戰力。