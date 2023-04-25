高雄市三民區鐵道街緊鄰鐵路綠園道，園道完成後已成為民眾活動及交通往來重要通道，但民眾反映常因短延時強降雨造成道路有積、淹水情形發生，水利局對此規畫鐵道街側溝新建工程，工程已於今年4月中旬開工，預計於今年7月底完工。

三民區鐵道街原名為正義路311巷，隨著鐵路地下化及園道開闢，整體環境大幅改善，往來人車日漸熙攘，但近年短延時強降雨頻繁，道路有積、淹水情形發生，造成民生及交通不便。

該路段早期緊鄰鐵路圍牆，部分路段僅圍牆側有側溝，水利局將於住家旁增設及改善側溝，長度總計208公尺，以加速路面排水排入鄰近的大港圳內，可有效改善該區域積、淹水情況，維護鐵道街道路通行安全及提升周邊住戶環境品質。工程經費500萬元。

水利局呼籲，鐵道街平日車輛往來眾多，施工期間將影響周邊交通，工程將做好交維佈設，請行駛該路段的民眾依照指示標誌及義交人員指揮，小心駕駛，或使用鄰近道路，避免塞車。