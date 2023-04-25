防詐宣導向來是治安重點工作，高雄市政府警察局112年創新結合統一超商7-11通路，於高屏地區各門市電視牆，同步播放「新世代打擊詐欺策略行動綱領-識詐」宣導教育短片，藉由超商通路傳播的快速性及普及性，提供民眾最新詐騙手法資訊，使其提高警覺防範意識，藉此次活動，來宣示本局「全民打詐」決心，以保護市民生命、財產安全。

高雄市政府警察局結合超商7-11通路，於高屏地區各門市電視牆，同步播放「新世代打擊詐欺策略行動綱領-識詐」宣導教育短片。（高雄市警察局提供）

高市警察局刑警大隊製作新型「投資型詐騙」、「求職型詐騙」及「網路電商購物詐騙」等犯罪手法短片，在25日上午於前金區河東路的統一超商愛河店舉行上架活動，讓民眾了解最新詐騙手法及型態，舉凡「全民共享普發現金6,000元」、「熱門上市股票抽籤」、「ChatGPT及Telegram熱門網站及APP」等，可能衍生之詐騙案件，以避免民眾生命及財產遭受侵害。

本次識詐宣導相關活動，也透過刑事警察大隊臉書(FB)粉絲專業、統一超商高屏區各門市進行反詐騙宣導，以多元形式傳達出去，藉由日常生活中時常去到的場所來進行宣導短片的播放，期望能把打詐、識詐及防詐宣導的效果發揮到最大。

另內政部警政署相當重視反詐騙宣導，預定於112年5月5日舉辦「全民防詐、藝起發聲」宣導活動，邀請近40位藝人共同發聲，呼籲全民一同反詐！