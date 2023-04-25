高市議員黃香菽今（25）日質詢時表示，她上周實際到大順路開車，途中遇到封路，只好一再繞道，最後等了5次紅綠燈還過不去。（柯宗緯翻攝）

高市大順路進行輕軌工程，周邊交通塞爆，民怨四起。國民黨高市議員黃香菽今（25）日質詢時表示，她上周實際到大順路開車，途中遇到封路，只好一再繞道，最後等了5次紅綠燈還過不去。對此，高雄市長陳其邁允諾，今、明兩天將開會檢討改善。

黃香菽指出，高雄輕軌是重要軌道建設，今年底即將成圓，不過近期PTT上在討論輕軌成效，引發正反意見，正面肯定高雄觀光提升，反面是如今施工進入到人車眾多且複雜的大順路段，地方憂心交通這麼亂，做下去是否更亂？

黃香菽表示，根據交通局資料顯示，大順路車流量比施工前減少24％，但旅行速率反而比之前更慢，減少2.4％，另外市府所規畫的替代道路，包括民族、明誠、同盟、建工等周邊替代道路，但因車輛少走大順路而湧入，交通全塞爆。

黃香菽表示，上周自己與捷運局約到大順路會勘，發現大豐路未提前公告封路，造成無法轉彎，只好繞道，「從建工路要彎大昌路，等了5次紅綠燈還無法過去」，這代表周邊車流量已經暴增。

她批評，捷運局周邊交通規畫不當，「想延就延、想封就封」，民眾氣炸，像捷運局4月6日才貼文說要封路，4月7日就封路，這樣造成民眾相當大的不便

對此，陳其邁答詢指出，駕駛人可能對於路況不熟悉，加上該路段不能左轉，出現路口塞車，尤其是在尖峰時間路況上會比較吃緊，另外還有燈號、交通控管，造成塞車回堵情形。他指示副市長林欽榮與交通、警察局等單位，今、明兩天開會了解，以實際用路人經驗，確實應立即檢討改善。