台電25日舉辦2023年環境月起跑發表會，回顧台電2022年環保成績單，相較於2016年，自有火力機組之空污排放強度減少逾6成，碳排放強度亦減少7.1％。

回顧台電2022環保成績單，相對於2016基準年，自有火力機組之空污排放強度（指每發1度電產生的粒狀物（PM）、硫氧化物（SOx）及氮氧化物（NOx）等空污排放量總和）減少逾6成，碳排放強度（指每發1度電產生的二氧化碳排放量）亦減少7.1％。

台電進一步指出，去年用電量達2,367.6億度再創歷史新高，相較2021年（2,353.4億度）高出約14億度，但空污排放量在努力下較前年減少5,000噸、碳排放量亦減少32萬噸，以樹木吸碳效益換算，如同種植約3千萬棵樹，或是蓋了822座大安森林公園。

台電指出，持續透過設備改善、環保降載及推動機組更新計畫來減少空污及碳排，近來呼應淨零國際趨勢，再導入燃氣混氫、燃煤混氨等新能源應用發電示範計畫，逐步從低碳走向零碳，落實電力淨零。

台電補充，現場首次公開曾獲國際金獎導演許鴻龍操刀，於高雄興達電廠永安濕地歷時2年拍攝的生態影片《飛鳥電廠》。台電表示，持續努力兼顧穩定供電及環保生態。