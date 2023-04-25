高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今（25）日早上走出服務處，竟然遭到兩名歹徒持鐵棍突襲，趙男當場濺血，目前1嫌遭逮、1嫌逃亡。國民黨高市議員李雅靜今質詢時當面要求市長陳其邁「趕快震怒」，陳其邁則強調，對警方有信心，相信很快能破案。

李雅靜今在議會質詢時公開譴責，高雄淪為暴力之都，鳳山鎮北里長被打，兩手、頭部受傷，而且是在光天化日之下，這是甚麼社會治安阿？還有歹徒大言不慚說「就是收錢行兇」，還要陳其邁「請你震怒一下，你的震怒有用，不論行人地獄、網紅含羞草被打，你震怒就馬上破案」，並呼籲不只抓到行凶者，還要抓到幕後主使者，才能真正解決問題。

對此，陳其邁強調，案發後第一時間，就要求警方全力緝兇、嚴懲不法，同時也親自對趙里長表達慰問關心。他也嚴正譴責任何暴力行為，對警方有信心，相信很快能破案，釐清歹徒打人的動機。高市警察局長林炎田掛保證說，「跟議長、李議員報告，很快就會破（案）」。