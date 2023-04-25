住宅1樓嚴重燒毀焦黑。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市新英里25日下午1點半左右，發生一起住宅火警，消防人員歷經1小時將火勢撲滅，所幸無人受困。

根據了解，該住宅是3層樓透天住宅，今天下午不明原因，從1樓冒出火煙，火勢快速蔓延，將整層樓燒得焦黑，苗栗縣消防局獲報後，派遣消防人員救援。

火勢在下午2點15分控制，所幸並無人員受困，消防人員確認無延燒之虞後返隊，詳細起火原因則由火調人員調查。