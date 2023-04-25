台北股匯市近期連日雙殺，淪為外資提款機，台股今開低走低，隨權王台積電重挫，大盤指數終場收15,370.73點，下跌256.14點，成交量2,679.43億元，三大法人賣超257.77億元，外資及陸資賣超202.92億元。

匯市方面，外資熱錢持續外逃，新台幣25日再度收黑，且貶值3.5分較前日擴大，新台幣從本月初的30.528元一路走貶，至今日收盤已貶至30.68元，本月已累計貶值1.52角，美元偏強下，近期亞幣賣壓不小，新台幣短線面臨30.7元保衛戰。

根據央行統計，國際美元指數小幅回檔0.27％，但仍支撐在101價位，主要亞幣25日升貶互見，前日貶幅較深的韓元回升0.2％、日圓小升0.05％，而人民幣貶值0.28％、新台幣貶值0.11％、新加坡則貶值0.07％。

匯銀主管表示，盤初在出口商月底拋匯需求帶動下，新台幣一度走升，早盤最高升抵30.605元，但隨台股收低，午盤後外資賣股匯出加大，加上進口商買匯，兩股力道壓過出口商賣壓，而央行仍是維護流動為主；在外資及出口商力道都擴大下，匯市成交量也擴大為16.15億美元。

匯銀主管指出，根據芝商所Fedwatch預期，市場投資人預期美國聯準會（Fed）在9月降息1碼的機率來到近4成5，但目前市場雜訊不少，外資對於美國何時開始降息尚無明確方向，因而近日維持雙向偏匯出操作，短線熱錢持續回流美國，亞幣暫未看到反轉訊號，月底前新台幣很可能貶破30.7元關卡，後續面臨30.8元重要心理關卡保衛戰。