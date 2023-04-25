美國總統拜登宣布競選連任 親曝參選原因 18:572023/04/25 中時 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登正式宣布競選連任。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國拜登總統今天（25日）正式宣佈競選連任。他在今天發佈的一段競選影片中，將明年的競選描述為反對共和黨極端主義的鬥爭，並強調他需要更多時間來充分實現他恢復國家性格的誓言。 拜登說：「四年前，當我競選總統時，我說我們正在為美國的靈魂而戰。我們仍然是。」 拜登說，我們面臨的問題是，在未來的幾年裡，我們是有更多的自由還是更少的自由。更多的權利或更少。 拜登並在影片旁白中說。「我知道我想要的答案是什麼，我想你也是。這不是自滿的時候。這就是我競選連任的原因。」 #拜登 #競選 #連任 #美國 #總統 也許您會感興趣 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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