美國拜登總統今天（25日）正式宣佈競選連任。他在今天發佈的一段競選影片中，將明年的競選描述為反對共和黨極端主義的鬥爭，並強調他需要更多時間來充分實現他恢復國家性格的誓言。

拜登說：「四年前，當我競選總統時，我說我們正在為美國的靈魂而戰。我們仍然是。」

拜登說，我們面臨的問題是，在未來的幾年裡，我們是有更多的自由還是更少的自由。更多的權利或更少。

拜登並在影片旁白中說。「我知道我想要的答案是什麼，我想你也是。這不是自滿的時候。這就是我競選連任的原因。」