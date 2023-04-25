高雄29歲許姓男子日前晚間跑到愛河旁某大樓，向管理員表示手機沒電「要找朋友充電」，管理員詢問許男友人是誰時，許男卻支支吾吾答不出來，且神情可疑，於是管理員報警求助。警方獲報到場，在許男身上查獲毒品、用過的針頭、非本人錢包，全案依毒品、竊盜罪嫌送辦。據悉，許男友人雖住愛河附近，卻非該大樓住戶，錢包為許男友人所有。

22日晚間8時許，許男到新興區五福三路某住商大樓，著急得跟大樓管理員表示自己手機電量耗盡，「要找朋友充電」，當管理員詢問許男友人的名字時，許男卻支支吾吾答不出來，且管理員看他神情可疑，鬼鬼祟祟、眼神渙散，於是報警求助。

新興分局自強所獲報到場，許男見到員警時，變得相當緊張，盤查身分時也回答得含糊不清，隨後員警在許男身上查獲裝有二級毒品粉末的夾鏈袋、使用過的針頭，還搜到不屬於許男的錢包，於是將許男帶回派出所偵辦。

據悉，許男當日下午前往友人住家參加餐敘，散會後趁其不備時將錢包偷走，晚上因手機沒電，想回去找友人充電，但疑似吸毒吸到「鏘」，跑錯大樓找人，意外曝光自己身分，全案依《毒品危害防制條例》、竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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