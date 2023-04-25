警方查扣葉男逞凶的西瓜刀。（警方提供）

規勸「這麼大還讓父母擔心！」，遭女友弟持西瓜刀怒砍頭部送醫。

18歲葉姓男子日前凌晨接獲朋友來電叫「支援」，葉隨即拿了1把西瓜刀，坐計程車衝往信義區夜店，葉母獲知後打電話給兒子勸說，過程中葉聽到姊姊的李姓男友，在旁無奈表示：「這麼大還讓父母擔心」，讓他心生不爽，原車調頭返回西園路二段某民宅，不說分由就朝李頭猛砍一刀，最後被趕來的警方當場逮捕。

萬華警方24日凌晨3時許獲報，西園路某民宅4樓發生砍人事件，警方到場時，發現26歲李男血流如注，包括額頭、左手都有受傷，隨即將他送醫救治，另當場逮捕逞凶的葉男，查扣1把西瓜刀。

警方調查，李是葉姊姊的男友，案發前李、葉及3、4名友人，在家中喝酒聊天，此時葉突然接到友人來電，表示在信義區有衝突，希望葉過去支援壯聲勢，葉聽聞後興沖沖抄起1把西瓜刀，接著就跳上計程車直衝信義區。

原本已在休息的葉母聽到關門聲，了解後聽聞兒子半夜拿刀出門，焦急的打電話勸說，希望兒子不要衝動，葉母還將手機開擴音，希望大家一起勸他，此時李便在旁補了一句：「這麼大還讓父母擔心」。

葉聽完格外不爽，在電話中與李發生口角，最後葉要求計程車原路開回家，衝上樓找李算帳，雙方一言不和，葉便拿刀朝李當頭劈下，李伸手順勢格擋，造成他左額頭及左手腕撕裂傷、左手筋及韌帶斷裂，當場血流如注。

警方到場後將李送醫救治，另將逞凶的葉當場逮捕，全案依重傷害罪送辦，萬華分局呼籲，民眾遇有任何糾紛情事，勿逕行傷害他人以表達訴求或發洩情緒，暴力無法解決問題，反而可能吃上官司，因一時之氣得不償失。