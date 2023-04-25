民進黨議員王珮毓測試ChatGPT。(王珮毓提供／蔡依珍桃園傳真)

熱門AI聊天機器人ChatGPT正夯，桃園市政府率全國之先用ChatGPT整理歸納1999市民專線陳情內容，引發藍營議員擔心個資外洩，綠營則批錯誤百出恐誤導民眾，研考會主委強調是小規模測試，都是去識別化，也不會碰機敏資料，希望借重語意分析、分類邏輯，提高效率。

議員黃敬平率先發難，指各國網友開始嘗試使用ChatGPT輔助寫程式、數據分析整理，桃園市研考會用ChatGPT分析1999案件，但1999攸關人民陳情，憂心民眾個資外洩疑慮，像是韓國三星就發生員工無意中外洩三星重要機密案例而緊急宣布禁止員工使用，義大利也宣布全國禁用ChatGPT，半導體龍頭台積電也下令員工處理公司資料禁用ChatGPT，強調研考會欲採納新科技和AI簡化，甚至解決1999繁雜反映案件，立意和精神良善，但應全面評估做好資安防護再考慮是否開放應用，也詢問桃市府是否開公部門第一槍，下令府內公務資料處理禁用ChatGPT。

議員涂權吉和謝美英也說，個資外洩後再補救已來不及，尤其現今詐騙問題嚴重，要更審慎評估。

議員王珮毓、林志強、魏筠也說，桃園市的1999專線每月平均受理2.5萬件，研考會僅透過ChatGPT分析750件陳情案，就大動作宣示桃園市府是全國首個使用人工生成智慧歸納陳情案件的市政府，但ChatGPT常常無法正確回答問題，王珮毓當場出示詢問張善政是台灣哪個縣市長，竟得到2014、2018新北市長的答案，認為錯誤百出，應在大量數據驗證後再露出，否則就有誤導民眾情況。

議員牛煦庭則認為，討論AI技術發展不該只侷限在對公部門影響，直指5年後若大量運用，會有很多產業和就業市場遭到衝擊，他仍相信人的工作價值，桃園是產業大城，呼籲研考會超前部署，研究對產業影響並提出因應之道。

研考會吳肇銘表示，ChatGPT技術並未運用在前端的客服回答，而是用於後端歸納1999專線陳情內容，測試資料全都去識別化，以人工逐筆刪除個資，不會有個資或機敏資料輸入其中，且使用的是「微軟Azure」商用雲端服務，用公有雲的邏輯分析私有雲的資料，不會有資料雜訊導致的正確性與安全性問題，以免費版本比擬，完全是錯誤的認知。他也說微軟公司擬召集各民間企業開會討論如何做好資安防護措施，因此桃園會等微軟公司通知確認後再決定何時全面應用。

資科局長王智弘則表示，如果有機密資料外洩的前提才會考慮下令府內公務資料處理禁用ChatGPT，強調現有公部門的電腦系統及網路都有斷網機制防堵資料外洩。

副市長蘇俊賓說，在確認個資安全無虞情形下，才會進一步大規模測試、使用，強調創新最大的障礙，通常在人為自我設限，市長張善政是科技市長，不僅打造對新創友善的桃園，也鼓勵市府從自身做起，導入創新管理，市府使用ChatGPT一定秉持高標準資安以及精準提升市政服務效率為原則，請市民朋友安心。