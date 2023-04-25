普發6000元大紅包來了！「台灣Pay」與多家知名通路合作推出超優惠活動，祭出三大優惠放大術，從百貨商圈到超市生鮮，甚至連出遊市集都替你貼心規劃。使用「台灣Pay」消費享最高20％回饋，幫你將6000元再放大，聰明花用最高可享有1200元回饋，伴隨母親節即將來臨，加碼對媽媽的感謝心意。

享受政府6000元現金大紅包外，更要善用手中的「台灣Pay」讓優惠加倍。拿到普發6000元現金，少不了要幫媽媽把清單中的百貨夢幻逸品帶回家。「台灣Pay」攜手宏匯廣場，只要使用「台灣Pay」消費滿1000元，即可兌換200元電子抵用券，用20％回饋寵愛媽媽，除此之外誠品百貨、豐原太平洋百貨、廣三SOGO也祭出消費滿額享10％回饋，讓你買好買滿，表達對媽媽無盡的感謝。有了6000元小確幸，更要為媽媽換一雙好鞋，到DK呼吸空氣鞋使用「台灣Pay」支付單筆消費金額滿2500元，可享500元現金回饋，「台灣Pay」陪媽媽一起走得更遠，省錢又省力。

除了送禮，你有試過在母親節親手為媽媽做一頓美味大餐嗎？到全聯購買生鮮食材或生活用品，還能獲得「購物熊福利」，只要使用「台灣Pay」單次消費滿500元以上就能獲得福利卡回饋250點；地方的朋友也有福囉，「台灣Pay」除了能在夜市、市集使用之外，還能幫你賺回饋。

到桃園興國市場、埔里第三市場消費不限金額享20％現金回饋、前往汐止商圈逛街消費，以「台灣Pay」支付單筆消費不限金額可享10％現金回饋，活動商圈包含新北市汐止區秀豐商圈、汐止觀光夜市、建成商圈、金龍市場商圈、忠厚市場商圈、林森市場商圈、中正市場商圈、中興市場商圈等，準備母親節大餐的同時可別忘了「台灣Pay」，加碼回饋讓大餐更豐盛。

「台灣Pay」連出行育樂都幫你想好！母親節帶媽媽出門散心，不管想要到華西街夜市、桃園觀光夜市還是旗津商圈，單筆消費不限金額都能享20％現金回饋，讓你由北玩到南。如果媽咪熱愛在社群打卡，也絕對不能錯過這次「台灣Pay」與宜蘭傳藝中心合作的「藝起遊園去」優惠活動，只要你出示「台灣Pay」的付款條碼，即可享受單筆消費20％的現金回饋優惠，最高回饋達600元，一邊享受天倫之樂，一邊還能享受優惠回饋，簡直太划算。

另外在出遊的途中需要加油，「台灣Pay」也幫你想好了，每週六、日、一，至中油加油可享單筆交易金額5％回饋；而到福懋加油站以「台灣Pay」支付人工加油服務，單筆消費汽油1公升（含）以上，即享有每公升現折1.5元優惠。