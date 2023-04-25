根據統計，壽險業今年截至2月底（累計）外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣410.39億元、年減63％。其中，投資型保單折合約新台幣83.75億元、年減80％、傳統型保險折合約新台幣326.64億元、年減52％。

外幣投資型保單整體較去年同期衰退6成，其中美元投資型保單衰退逾8成最慘，人民幣投資型保單、澳幣投資型保單也分別衰退74％、72％。保險局分析，主要是投資人對於美國經濟表現趨向於悲觀，多數人認為美國經濟會衰退，而澳幣主要是投資型保單衰退，與澳洲央行升息與經濟前景有關；人民幣衰退主要是大陸經濟表現也較不佳，影響買氣。

保險局指出，外幣保險商品的保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付的幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，由於匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結購為新台幣後產生匯損。消費者購買外幣保險商品前，除應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，同時亦應將保單計價幣別所屬國家之政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

金管會呼籲，保險業銷售外幣保險商品時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。