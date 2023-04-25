新光金表示，此次提名的12席一般董事候選人名單中，有現任董事新光銀行董事長李增昌、新光人壽董事長潘柏錚、新光保全董事長吳昕東，新增的有新光金控總經理吳欣儒，新光三越副總經理賴慧敏，中華民國科技管理學會理事長、工業技術研究院副院長彭裕民博士，中華民國精算師、新光人壽駐會董事蔡雄繼，新光金創投董事長兼總經理鄭詩議，鼎誠人壽副董事長、中華保險服務協會理事長方正培，中華民國證券商公會理事長、元富證券董事長陳俊宏，元富證券董事邱立權，新光銀行董事蘇哲生。

3席獨立董事候選人有現任獨立董事、政治大學教授許永明，新增元富證券、國賓大飯店獨立董事梁文菁，前金管會保險局局長、銘傳大學兼任副教授曾玉瓊。

新光金控表示，此次董事會所提候選人兼具專業與多元，並有三大特色，第一是為強化公司治理、制定經營方針及未來發展所需，董事成員有具備法律、財務、科技、精算、企業管理、風險管理、資產管理等專業領域技能及素養的產官學界人士；其二為面對未來金融市場充滿變動與挑戰的環境，由有豐富經驗、熟稔實務經營之現任各子公司董事長擔任董事，更能帶領團隊持續掌舵、穩健前行；第三為呼應主管機關提高女性董事比例及接軌國際趨勢，女性董事由1位增加為4位，期透過女性董事參與決策，帶來正面影響力。

新光金指出，今年適逢新光集團創業60年，面對下一個60年，新光金控首先迎來的大挑戰即是2026年要接軌保險負債會計（IFRS17）與新清償能力指標（ICS），今年6月新光金控董事改選，公司將持續以620萬客戶、50多萬股東、2萬名員工最大權益為考量。