美國知名旅宿訂房平台Airbnb因旅遊復甦，去年營收達19億美元、年增24％，獲利創史上同期新高，沒想到加拿大一名女子，最近為了幫好朋友慶生，在Airbnb上訂房並和14名友人一同入住狂歡，但到了隔天其中一人卻說感到不舒服，感覺房間裡有偷拍鏡頭，經搜查一輪後，一群人竟然真的在一個故障插座內部發現了針孔攝影機，而且角度正對著淋浴間。

加拿大女子和好友入住Airbnb租屋處，發現插座孔裡被人安裝偷拍攝影機。

《每日星報》報導，這名女網友肯妮蒂（Kennedy）在TikTok發布影片表示，先前她和14名友人透過Airbnb訂房，眾人相聚歡慶好友30歲生日，但入住隔天就發現被偷拍。

根據肯妮蒂表示，其中一名友人表示感覺不太舒服，總覺得房子裡頭有攝影機，原本她認為只是個「過於戲劇化的想法」沒有多想，但這名友人獨自拿著手電筒搜查了一圈，「她找遍了每一個蓮蓬頭，所有相框、門把，在房子裡的每個地方找相機，然後她在浴室裡頭找到了一個」。

影片中，肯妮蒂指著背景畫面的電源插座表示，這個插座正巧對著淋浴間，而且插座壞了，沒辦法插進任何插頭，上方插座孔看起來很正常，但下方的插座孔裡頭仔細看就能發現藏著一個鏡頭，「我們嚇壞了，所以報了警」！

肯妮蒂一行人退房後，警方搜查了屋內，取回偷拍攝影機，並送交分析，肯妮蒂透露，自己前一天晚上在浴室做了難以入眼的糟糕事，有了這一次的不愉快經驗，肯妮蒂警告網友，務必檢查Airbnb租屋處內部是否有偷拍鏡頭，並且要聽從那些「個性超級多疑的朋友」所說的話。

加拿大女子和好友入住Airbnb租屋處，發現插座孔裡被人安裝偷拍攝影機。

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