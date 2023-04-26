證交所日前赴公司查核，執行高流動性資產盤點作業時，泰山遲不提供相關資料供核，因此證交所要求泰山昨日召開重大訊息記者會說明，並指出泰山明顯違反公司治理與內控制度，違失情節重大，重罰250萬元。

泰山市場派日前指控，公司派在出售金雞母全家股票後，立即耗資7000萬元購買兩幅吳冠中畫作，並計畫斥資30億元購買台開名下花蓮新天堂樂園土地，且支付寬量國際8000萬元，作為媒介萬寶開發向泰山購入全家仲介費。

泰山指出，依照該顧問合約所給付予寬量公司顧問報酬及交易服務費等費用，參酌本公司核決權限表、取得或處分資產處理程序等規定，顧問合約性質既非有關工程類採購作業、設備管理，亦非屬固定資產管理、長短期投資管理等本公司內部控制規定所要求應由董事會決議通過之項目，依約支付價金。

泰山指出，購入吳冠中畫作案，購入畫作「山下人家」的內部簽呈等文件，因保管不善導致相關文件遺失，目前仍在積極尋找中。